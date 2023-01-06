الهدنة الروسية الأوكرانية تدخل حيز التنفيذ

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد التلفزيون الروسي الرسمي بأن وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن وقف إطلاق النار أحادي الجانب دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة، اعتبارا من الظهر بتوقيت موسكو (0900 بتوقيت جرينتش).

وأضافت القناة الأولى الروسية "اعتبارا من ظهر اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس... وسيستمر حتى نهاية 7 يناير".

ويأتي قرار وقف إطلاق النار الذي أمرت به روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة واسعة النطاق منذ بدء غزو هذا البلد في خطوة اعتبرتها كييف وحلفاؤها محاولة من موسكو لكسب الوقت، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وإثر نداء من بطريرك الأرثوذكس الروسي كيريل فضلا عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من جيشه بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة ظهر السادس من يناير هذه السنة حتى نهاية يوم السابع من يناير الجاري.

ودعا الرئيس الروسي القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، حضور قداديس ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح.

من جانبه، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار بوتين، إذ رأى فيه "حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس، وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود من مواقعنا، ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".

كما رحب الرئيس الأوكراني بتعهد أمريكي وألماني تسليم كييف مدرعات لسلاح المشاة من طراز "برادلي" من الجانب الأمريكي، و"ماردر" من الجانب الألماني، معتبرا أنه "قرار مهمّ جدا".

وتعهدت ألمانيا كذلك تسليم كييف بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي على غرار ما سبق لواشنطن أن فعلت.