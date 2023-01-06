فوضى في المكسيك.. القبض على نجل امبراطور المخدرات «إل تشابو».. وعصابة «سينالوا» تعاقب الدولة وتحاصر مدينة كاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الجيش المكسيكي في إلقاء القبض على أوفيديو جوزمان، نجل تاجر المخدرات السجين جواكين جوزمان، المعروف باسم "إل تشابو".

جاء ذلك في عملية عسكرية نفذت قبل فجر الخميس في ضواحي مدينة كولياكان، معقل عصابة "كارتل سينالوا" للمخدرات غربي المكسيك.

ورد أعضاء العصابة على اعتقال أوفيديو جوزمان، بـ"شلّ المدينة واختطاف السكان وإشعال النار في مركبات".

وأعلنت حكومة ولاية سينالوا، أن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة وأفراد عصابة "سينالوا" بعد اعتقال أوفيديو جوزمان.

وذكرت صحيفة "انفوباي" الأرجنتينية أن اضراراً كبيرة لحقت بمطار المدينة بسبب العنف، وقالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية، إلى أن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، لافتة إلى أن المطارات في كولياكان ومدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.

وفي عام 2019، اندعت أعمال عنف مماثلة، ما دفع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى إطلاق سراح أوفيديو جوزمان.

وأجبرت موجة العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان وما حولها.

يأتي هذا قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة إلى المكسيك، علماً بأن الولايات المتحدة كانت قد عرضت مكافأة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليم أوفيديو جوزمان للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية تأمينا.

وتسبب ارتفاع الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة في تكثيف الضغط على المكسيك لمحاربة التنظيمات المسؤولة عن إنتاجها وشحنها، مثل عصابة "سينالوا"، التي تعد من أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم.