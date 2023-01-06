"النواب" يوافق على قوانين تجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة التي عقدت على مدار يومى الأثنين والثلاثاء الماضيين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، "نهائياً" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة "لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات".

ووافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والمواد البترولية.

كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، وأحال المجلس (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (150) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته

وأحال مجلس النواب في مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (3) قراراتٍ جمهورية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون المرافق له إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (31) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء أسواق حضارية، تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، دعم العمالة غير المنتظمة، مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية، دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي تلقيه كتاباً من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بتصعيد النائبة رغدة عبد السلام نجاتي هنادي خلفاً للنائبة الراحلة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، وذلك في ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.