قبل ساعات على انطلاق "العرس الخليجي".. مشاهد من فيحاء العراق

الخليج 365 – محليات

تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، مشاهد من محافظة البصرة تزامناً من قرب انطلاق كأس الخليج العربي "خليجي 25" اليوم.



وبحسب المقاطع المصورة، شهد كورنيش شط العرب كثافة بالمشجعين من دول الخليج وباقي محافظات العراق. ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

