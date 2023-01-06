انت الان تتابع خبر قبل ساعات على انطلاق "العرس الخليجي".. مشاهد من فيحاء العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443489-638085971394564908.jpg
تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، مشاهد من محافظة البصرة تزامناً من قرب انطلاق كأس الخليج العربي "خليجي 25" اليوم.
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خليجي 25
2023-01-06 | 11:17
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الخليج 365 – محليات
تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، مشاهد من محافظة البصرة تزامناً من قرب انطلاق كأس الخليج العربي "خليجي 25" اليوم.
وبحسب المقاطع المصورة، شهد كورنيش شط العرب كثافة بالمشجعين من دول الخليج وباقي محافظات العراق.
ويحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.