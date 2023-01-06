تخوّف العديد من المواطنين من متحوّر كورونا الجديد

بغداد - ياسين صفوان - يتخوّف العديد من المواطنين من متحوّر كورونا الجديد الذي سجّل إصابة ربع مليار شخص خلال أيّام قليلة في الصين، في وقت أكّدت فيه مصادر طبية وصوله الى بلدان عربية بدأت فعليا باتخاذ اجراءات وقائية لايقاف انتشاره.

يوم القيامة، متحور كورونا الجديد في الصين، مئتان وخمسون مليون إصابة خلال أيام قليلة، سرعة انتشاره الفائقة هذه دفعت بالعراقيين للتخوّف من دخوله وانتشاره في البلاد.

وتؤكّد وزارة الصحّة أنّ المتحوّر الجديد لم يدخل البلاد الى اللحظة، كاشفة عن استعدادها لهذا المتحوّر أو غيره في حال تسجيل أي إصابة.