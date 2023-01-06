انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد أهمية إنصاف جرحى الجيش ومنحهم حقوقهم التقاعدية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الذكرى الثانية بعد المئة باركنا لأحبتنا في القوات المسلحة العراقية ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وأشدنا خلال لقائنا عددا من جرحى الجيش العراقي وباقي المؤسسات العسكرية بالتضحيات والبطولات التي سطرها الجيش في سفره الخالد، فيما شدد، على استقلالية المؤسسة العسكرية ودورها في حفظ النظام السياسي والتجربة العراقية ومصالح الشعب العراقي".

وأكد الحكيم بحسب البيان، أهمية إنصاف الجرحى وإعادة تأهيلهم ومنحهم حقوقهم التقاعدية وما يستحقونه من امتيازات أخرى في مجالات مختلفة".

وأضاف: "بيّنا أن العراق تعرض لهجمات شرسة واستطاع ببركة وجود المرجعية الدينية العليا وحكمتها وفتواها في الدفاع الوطني ووحدة شعبه وتلاحمه وتضحيات قواتنا المسلحة بكل صنوفها استطاع تحقيق الانتصار والتغلب على كل تلك التحديات "،مشيراً الى أن" لغة الاحباط والسلبية وشيطنة كل شيء مؤامرة لاتقل عن مؤامرة داعش، ودعونا لمواجهتها بقدر مواجهة مؤامرة الإرهاب".

ولفت الحكيم إلى أن "إنصاف الجرحى يصب في إدامة الأمن القومي كونه عاملا مشجعا للثبات ومواصلة التضحية من أجل الدفاع عن العراق وحدوده وحماية شعبه".