شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواج طريق "سوهاج سفاجا".. إنجاز يسهل حركة التجارة وتصدير منتجات الصعيد للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى الصعيد باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، بناء على توجيهات القيادة السياسية، وشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات القومية العملاقة لخدمة أبناء الجنوب.

وفيما يلى نستعرض أبرز معلومات عن ازدواج طريق سوهاج سفاجا

1. أحد أهم محاور سوهاج، طوله 180 كم ويضم حارتين في كل اتجاه

2. نفذ وفق المواصفات العالمية ويسهم في زيادة السلامة والأمن وتقليل الحوادث

3. يسهل تصدير منتجات وسوهاج إلى العالم وبرفع حركة التجارة مع المحافظات

4. ينعش الحركة السياحية والثقافية بسوهاج والصعيد ويربطها بالبحر الأحمر

الجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج بخطة عام 2022/2023 بلغت نحو 5.97 مليار جنيه، وتموّل الخزانة العامة منها حوالي 72.7%، ويُلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 47.3%، يليه قطاع التعليم بنسبة 16.4% ثم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 13.6%.

وقال اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها استراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة أبنائها بمحافظات الصعيد.