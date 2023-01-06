شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهة السيتي وأرسنال على قمة البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي آرسنال، وذلك على قمة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره نادي آرسنال، في منتصف شهر فبراير القادم وبالتحديد يوم 15 في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات البريميرليج لموسم 2022-2023 الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانارز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس بريميم، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الوطن العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.