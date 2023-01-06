شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعي لمواصلة إنتصاراته أمام إيفرتون الجريح الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعي نادي مانشستر يونايتد فى مواصلة إنتصاراته الليلة، حينما يواجه نظيره إيفرتون، فى الدور التمهيدي من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث تأمل الشياطين الحمر فى مواصلة سلسلة الإنتصارات والحالة الفنية الجيدة التى أصبح عليها الفريق فى الآونة الأخيرة.

فى حين يسعي نادي إيفرتون بقيادة مدربه المغضوب عليه لامبارد، من تحقيق المفاجأة بإقصاء اليونايتد المبكر من الكأس، الشئ الذي قد يساهم فى إستعادة المدرب واللاعبين الثقة مجددًا، بعدما تأزم موقف الفريق بشدة فى الدوري الإنجليزي، بعد أن دخل فى دائرة الهبوط.



تين هاج يحذر لاعبيه من التهاون

وكشف المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رأيه فى مباراة إيفرتون، حيث أكد أن المواجهة القادمة لن تكون سهلة على فريقه، كما شدد أن مباريات الكأس لاطلما تكون شاهدة على المفاجأت ولا تعترف بما يقدمه الفريقين فى مسابقة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة اليونايتد وإيفرتون

ومن المقرر أن يلاقي نادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، فى دور ال64 من منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.