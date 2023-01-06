شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يحدد مستقبله من البقاء مع توتنهام.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الإنجليزية أن النجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام، أخذ يفكر بشكل جادي فى الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي، حيث أن اللاعب يري بأن بقائه مع الفريق فى الموسم المقبل سينهي على فرص إنتقاله لفريق كبير، بجانب أن بقائه لن يقدم له أي إضافة حقيقية.

وأفادت التقارير أن كين بدأ يخطط بالفعل إلى خطوة إنتقاله إلى بايرن ميونخ، الذي ما زال يسعي وراء ضم قائد توتنهام فى الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب يعد أحد الأهداف الأساسية والتي يرصد مسئولي الفريق البافاري التعاقد معها لتعزيز قوة هجوم الفريق، بجانب كلًا من ساني وماني.



كين وهداف الدوري الإنجليزي

ويظن هاري كين أنه لن يستطيع من ملاحقة هالاند هذا الموسم فى سباق الهدافين بسبب توتنهام، حيث يري أن النجم النرويجي يمتلك الحلول الهجومية داخل فريق السيتي والتى تؤهله لتحقيق هذه الأرقام الضخمة، الأمر الذي كان من الممكن أن يحققه حال تواجده فى مثل هذا الفريق.



أسباب آخري تدفع كين للرحيل!

وتعد أحد الأسباب الآخري التى قد تساعد فى رحيل هاري كين عن الفريق أنه لم يقدم الكثير فى مسيرته على سبيل الإنجازات الجماعية، كما أنه لم يشارك سوي فى 30 مباراة خلال مسيرته بدوري الأبطال رغم كل ما قدمه، الشئ الذي يراه غير عادلًا بأن تنتهي مسيرته بهذا الشكل السيئ.