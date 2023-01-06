أوكرانيا تصف إعلان وقف إطلاق النار الروسي «نفاقاً»

05 يناير , 2023 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). وصف ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الأوكرانية الخميس إعلان وقف إطلاق النار الروسي بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي بأنه «نفاق»، داعياً القوات الروسية إلى مغادرة البلاد. وكتب في تغريدة «على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك هدنة موقتة. لن ننخدع بنفاقكم».

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