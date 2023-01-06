من الشخص الوحيد الذي يخاف منه دونالد ترامب على هذا الكوكب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن الشخص الوحيد الذي يخشاه زعيم البيت الأبيض السابق على هذا الكوكب.

وخلال الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة النيابية التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2020، سُئلت كونواي عما إذا كانت تحدثت إلى ترامب في يوم أحداث الشغب.

وقالت كونواي إنها لم تفعل، مضيفة أنها حاولت الاتصال بزوجته، السيدة الأولى آنذاك ميلانيا ترامب.

وأضافت للمحققين: "لقد قمت بإرسال رسالة إلى ميلانيا ترامب في ذلك اليوم بالتأكيد.. وطلبت منها أن تتحدث معه لأنني أعلم أنه يستمع إليها"، متابعة: "ترامب يستمع إلى الكثير منها، لكنه يخاف من شخص واحد، ميلانيا ترامب".

وأشارت كونواي إلى أن "ميلانيا لم ترد على الفور، لأن هاتفها لم يكن معها في ذلك الوقت"، لافتة إلى أن "السيدة الأولى السابقة ربما كانت في خطر خلال أعمال الشغب في الكابيتول".

وواصلت المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "لم تكن تعرف ما الذي كان يحدث.. لقد شعرت بالإهانة لأن أحدا ما يذهب إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة وابنها المراهق ليقول لها أنهما قد يكونان في خطر".