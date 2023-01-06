انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أكبر النتائج المسجلة في تاريخ كأس الخليج العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى مدار 24 نسخة سابقة، شهدت كأس الخليج العربي العديد من النتائج الكاسحة والمواجهات المثيرة، التي صبغت منافسات البطولة منذ سنواتها الأولى.

ونضع بين يدكم قائمة تضم 15 نتيجة كاسحة حققتها المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي على مر تاريخ المسابقة.



منتخب الكويت يحقق 8 نتائج كاسحة

في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس من عام 1972، سجلت الكويت أول النتائج الكاسحة في تاريخ مسابقات كأس الخليج العربي بعد الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 7-0 في خليجي 2، في واحدة من الانتصارات التي قادت المنتخب الكويتي صوب اللقب الثاني على التوالي، وشهدت هذه المواجهة تألقًا لافتًا لنجوم الكويت بعد تسجيل علي الملا "هدفين"، وجاسم يعقوب "هدفين"، وحمد بوحمد "هدفين"، مع إضافة صالح عبد الله الهدف السابع للكويتيين.



وفي يوم الثلاثاء 19 مارس من عام 1974 اكتسح المنتخب الكويتي نظيره العماني بنتيجة 5-0 في خليجي 3 المقام بالكويت، وهي البطولة التي حصد فيها الكويتيون لقبًا ثالثًا على التوالي، تاركين بقية منتخبات الخليج دون تاج البطولة، وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا للنجم علي الملا صاحب الثلاثية في اللقاء، إلى جانب تسجيل جاسم يعقوب هدفًا من ركلة جزاء، وفتحي كميل هدفًا خامسًا للكويتيين في المواجهة.

وفي ذات البطولة، وفي يوم الثلاثاء 26 مارس 1974 عادت الكويت لتحقيق نتيجة كبيرة أمام منتخب الإمارات مرة أخرى بالفوز عليه 6-0 في مواجهةٍ أحرز خلالها جاسم يعقوب ثلاثية، فيما سجل محمد شعيب وحسين محمد وفتحي كميل بقية أهداف الكويتيين في اللقاء.

وفي خليجي 4، اكتسحت الكويت يوم الأربعاء 31 مارس 1976 منتخب سلطنة عمان بنتيجة 8-0، وسط تسجيل جاسم يعقوب رباعية، فيما أضاف بقية الأهداف فيصل الدخيل "هدفين" وحسين محمد وفاروق إبراهيم.

أمّا خليجي 10 فشهد فوز الكويت على الإمارات 6-1 خلال المواجهة المقامة يوم الجمعة 9 مارس 1990، حيث سجل محمد إبراهيم رباعية فيما أضاف مؤيد الحداد ووليد نصار الهدفين الآخرين للمنتخب الكويتي.

وفي خليجي 14 حققت الكويت فوزًا كبيرًا على المنتخب القطري 6-2، في المواجهة المقامة يوم الإثنين 2 نوفمبر 1998، حيث أظهر جاسم الهويدي تألقًا فريدًا بتسجيل خماسية، فيما أضاف بشار عبد الله الهدف السادس للكويتيين، بينما جاءت أهداف قطر عبر عبد العزيز حسن ومبارك مصطفى.

أمّا خليجي 21 فقد شهد فوزًا كبيرًا للمنتخب الكويتي على نظيره البحريني 6-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت يوم الجمعة 18 يناير 2013، حيث سجل عبد الهادي خميس 3 أهداف، وأضاف عبد الرحمن فهد وبدر المطوع وعبد العزيز السليمي الأهداف الثلاثة الأخرى.

المفارقة الكبرى في هذا اللقاء أن هدف البحرين الوحيد جاء عبر عبد الله يوسف هلال في الدقيقة الأولى، قبل أن تنجح الكويت في قلب الطاولة مستفيدة من النقص العددي في صفوف البحرينيين بعد طرد عباس أحمد في الدقيقة (50).

خليجي 5 الأكثر ازدحامًا بالنتائج الكاسحة

يُعَدّ خليجي 5 النسخة الأكثر ازدحامًا بالنتائج الكبيرة بعد فوز الكويت على الإمارات 7-0 في مباراة جمعت المنتخبين يوم الأحد 1 أبريل 1979، حيث جاءت الأهداف عبر نعيم سعد، يوسف سويد "هدفين"، فتحي كميل، عبد الله البلوشي "هدفين"، وفيصل الدخيل.