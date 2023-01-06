9 ساعات على انطلاق "خليجي 25": العراق وعمان يقصَّان شريط الافتتاح

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خليجي 25
2023-01-06 | 08:11
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الخليج 365 – رياضة
يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.
يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.