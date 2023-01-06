9 ساعات على انطلاق "خليجي 25": العراق وعمان يقصَّان شريط الافتتاح

الخليج 365 – رياضة

يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

