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9 ساعات على انطلاق "خليجي 25": العراق وعمان يقصَّان شريط الافتتاح

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خليجي 25

2023-01-06 | 08:11

9 ساعات على انطلاق "خليجي 25": العراق وعمان يقصَّان شريط الافتتاح

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الخليج 365 –

يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة خليجي (25) بمواجه منتخبنا الوطني لنظيره العماني في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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