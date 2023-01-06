انت الان تتابع خبر صفارات الإنذار تدوي بمناطق متفرقة في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم الإعلان عن إنذار غارة جوية، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا، للمرة الثانية بين عشية وضحاها في بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في أجزاء من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك التي تسيطر عليها كييف.في الوقت نفسه، لم تنشر وسائل الإعلام الأوكرانية أي انفجارات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات "هيمارس" الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.

