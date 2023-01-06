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جورجينا تعلق على انتقالها للسعودية وتوجه رسالة لرونالدو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443461-638085843763415724.jpg

2023-01-06 | 07:32

جورجينا تعلق على انتقالها للسعودية وتوجه رسالة لرونالدو

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الخليج 365 – رياضة

عبرت جورجينا رودريغيز، شريكة اللاعب البرتغالي ، عن شكرها للترحيب الرائع الذي حظيت به مع رونالدو خلال تقديمه كلاعب في صفوف نادي النصر السعودي.

وقالت رودريغيز، عبر حسابها على إنستغرام: "شكرا جزيلا للمملكة العربية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر، ونود أن نشكر كل من ساهم في حدوث ذلك".
ووجهت حديثها للاعب البرتغالي: "أنا ممتنة حقا لرؤيتك متحمسا للغاية وتمشي جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق، دائما مع عائلتنا الجميلة".

يذكر أن النجم البرتغالي قال لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إنه فضل الانتقال لصفوف نادي النصر، بصفقة انتقال حر لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وأضاف: "الكثير من الأندية سعت للتعاقد معي، لكن اخترت التوقيع لهذا النادي (النصر)، من أجل الفرصة التي منحت لي، ليس حتّى أطور كرة القدم بل لأطور جوانب أخرى في هذا البلد (السعودية)".


وذكر مدرب "العالمي" رودي غارسيا: "أنا سعيد جدا لوجود رونالدو هنا، هو أسطورة ومن المدهش أن يلعب هنا، أريد أن أجعله سعيداً وأريده أن يستمتع ويفوز مع النصر".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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