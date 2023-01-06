جورجينا تعلق على انتقالها للسعودية وتوجه رسالة لرونالدو

وقالت رودريغيز، عبر حسابها على إنستغرام: "شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر، ونود أن نشكر كل من ساهم في حدوث ذلك".ووجهت حديثها للاعب البرتغالي: "أنا ممتنة حقا لرؤيتك متحمسا للغاية وتمشي جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق، دائما مع عائلتنا الجميلة".

يذكر أن النجم البرتغالي قال لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إنه فضل الانتقال لصفوف نادي النصر، بصفقة انتقال حر لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وأضاف: "الكثير من الأندية سعت للتعاقد معي، لكن اخترت التوقيع لهذا النادي (النصر)، من أجل الفرصة التي منحت لي، ليس حتّى أطور كرة القدم بل لأطور جوانب أخرى في هذا البلد (السعودية)".



وذكر مدرب "العالمي" رودي غارسيا: "أنا سعيد جدا لوجود رونالدو هنا، هو أسطورة ومن المدهش أن يلعب هنا، أريد أن أجعله سعيداً وأريده أن يستمتع ويفوز مع النصر".