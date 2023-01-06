انت الان تتابع خبر استقرار اسعار الدولار عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت البيانات، يوم أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي ، في حين انخفض تسريح العمال بنسبة 43٪ في ديسمبر.وكشف تقرير منفصل أن "التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وهو أعلى بكثير من التوقعات بارتفاع قدره 150 ألف وظيفة".

ومقابل سلة من العملات ، قفز مؤشر الدولار بنسبة 0.9٪ إلى أعلى مستوى له في نحو شهر.

وكما أنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5٪ ، وهي أكبر مكاسب منذ سبتمبر.

ودفع ارتفاع الدولار الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار بين عشية وضحاها.



وبالمثل ، انخفض اليورو بنسبة 0.8٪ إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة ، وتم تداوله في آخر مرة عند 1.0519 دولار.

ومقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.6٪ إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 134.045 ين ، وتم تداوله في أحدث تداول عند 133.44 ين.

سيتم الإعلان اليوم أيضًا عن بيانات التضخم الأولية لشهر كانون الاول في منطقة اليورو ، مع توقعات بمعدل سنوي قدره 9.7٪.

وأظهرت البيانات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل تباطؤًا في التضخم الشهر الماضي ، مما يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون أقل من التوقعات.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07٪ إلى 0.6757 دولار ، بعد انخفاضه 1.3٪ في الجلسة السابقة والتخلي عن معظم المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع على خلفية أنباء أن الصين تخفف القيود على واردات أستراليا من الفحم.

ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.02٪ إلى 0.6224 دولار ، بعد انخفاضه 1٪ يوم الخميس ، ويتجه لخسارة أسبوعية بنحو 2٪ ، وهي الأسوأ منذ سبتمبر.

