شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية كارثية.. بوتر فى مأزق بعد السقوط أمام السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فشل نادي تشيلسي من تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة السيتي التى أقيمت أمس بعد الهزيمة بهدف نظيف، ضمن الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل "البلوز" سقوطه وعروضه السيئة فى الآونة الأخيرة، الشئ الذي يقرب المدرب الإنجليزي جراهام بوتر من الرحيل.

ويعد السقوط أمس أمام السيتي بمثابة كارثة حقيقية، خاصة أن تشيلسي لم يتمكن سوي من تحقيق فوزًا وحيدًا فى آخر 9 لقاءات خاضها الفريق، مما يعكس الحالة السيئة التى أصبح عليها الفريق مع بوتر، الأمر الذي قد يعجل برحيل المدرب فى الساعات القليلة المقبلة.



مخطط بوتر يفشل مع تشيلسي

وأشارت بعض المصادر داخل نادي تشيلسي أن إدارة الفريق كانت تري فى بوتر مشروعًا للفريق طويل الأمد بعد التعاقد معه، ولكن الآن أصبحت الأمور مختلفة تمامًا، حيث أن المدرب أصبح عرضة للرحيل فى أي وقت خلال الفترة القادمة، نظرًا لعدم تقديم أي جديد، بجانب عدم إستغلاله توقف المسابقة.



تشيلسي ومعاناة حصد الألقاب

ويبدو ان الوضع الحالي "للبلوز" سيستمر لفترة ليست بالطويلة، حتى إذا ما تعاقد الفريق مع مدرب جديد خلال الساعات القادمة، إلا أن فكرة حصد الفريق اللندني للألقاب هذا الموسم أصبحت معقدة للغاية، الأمر الذي قد يجعل الفريق يندم على رحيله مدربه الألماني توماس توخيل.