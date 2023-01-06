بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في هذا التاريخ

05 يناير , 2023 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا في 6 و7 كانون الثاني/يناير. وطلبت روسيا من أوكرانيا إعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه.

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