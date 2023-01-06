شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى جديد للأكاديمية الوطنية للتدريب ودفعات من برنامج الرئاسة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، الأسبوع المنتهي، استعراض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من قيادات الأكاديمية.

وخلال الاجتماع عرض تيمور إسماعيل، بالاكاديمية الوطنية للتدريب خطة عملهم خلال عام 2023 سواء علي مستوي برامج الرئاسة للقيادة أو المشروعات ونوصده في الاتي :

1- سيشهد العام الجديد البدء في فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية والانتهاء من مشروع تطوير مباني الأكاديمية القائمة، فضلا عن بدء تشغيل مركز الابتكار والذكاء الاصطناعي.

2- االعام 2023 سيشهد استكمال الحوار الوطني، وتجهيزات منتدي شباب العالم، فضلا عن تشغيل مركز اللغات، وإنشاء وحدة الدعم الفني الأفريقي، وبدء تشغيل أكاديمية

3- العام الجديد سيشهد الدفعات الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الصغار للقيادة، وتأهيل الشباب العربي للقيادة، وكذا الدفعه الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، وتأهيل الشباب الافريقي للقيادة، وأخيرا الدفعه الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مؤسسة تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل.

وترعى الأكاديمية، مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على مستوى العالم، المبادرات والحلول المستدامة وتسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والابتكار لخلق قادة عالميين فعالين يؤثرون في مجتمعاتهم