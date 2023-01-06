شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط يرصدها "القومى للاتصالات" عن دوره فى تعريز مكانة مصر دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، استعراض استراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القادمة، بحضور رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل.

وفى هذا الصدد نستعرض أهم ما تضمنته الكلمة حول دور الجهاز في تعزيز مكانة مصر دوليا، حيث أنه وفى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ومنها تعزيز الريادة الدولية فقد حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما يلي:

• تنفيذ عدد من الدورات التدريبية من خلال المركز المصري الأفريقي للتدريب التابع للجهاز في مجال تنظيم الاتصالات بمشاركة 22 دولة إفريقية.

• اختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية.

• تقدم مصر 54 مركزاً في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات لتحتل المركز 41 في عام 2020.

• حصول الجهاز على شهادة الجودة المؤسسية للعام الثاني على التوالي ISO 9001

• استضافة الندوة العالمية GSR-23 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في شهر يونيو بمشاركة 90 دولة.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.