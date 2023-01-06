شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: الرئيس السيسى مساند دائما لذوى الهمم وقضاياهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير بحقوق الإنسان إن مواقف الرئيس السيسي الإنسانية كثيرة طوال السنوات الماضية فى الوقوف الى جوار الأشخاص ذوى الاعاقة والاستجابة لمطالبهم و مساندته لقضاياهم، ومنها موافقة الرئيس على تغيير مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى صندوق قادرون باختلاف، ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية،وصدور قانون صندوق قادرون باختلاف بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقا مع المبادرة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى دخلت عامها الثانى فى التنفيذ بمشاركة كافة مؤسسات الدولة المصرية .

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن الاحتفالية التى عقدت لذوى الهمم بمركز المنارة منذ أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بصورة جميلة وحملت كثير من المعانى النبيلة وتمثل إعلاء لحقوق المعاقين الإنسانية وتقديرا من الدولة لهم ولمواهبهم وقدراتهم ودلالة مهمة ومباشرة على اهتمام الرئيس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن القيمة الإنسانية الجميلة التى جسدها الرئيس عندما توجه لمصافحة الدكتورة ايمان كريم المشرف على المجلس وهى جالسة على الكرسي المتحرك لها وقيام الرئيس بتبادل الحديث معها تقديرا لها.

وأوضح عماد حجاب أن توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى جاءت خلال احتفالية النسخة الرابعة لذوى الهمم والتى وجهها لكل من الحكومة ممثلة فى مجلس الوزاراء وزارات التعليم والتعليم العالى والصحة والتضامن الاجتماعى والشباب والإسكان والقوى العاملة للاسراع بإصدار كارت الخدمات المتكاملة للاسخاص المعاقين والاهتمام بحل المشكلات التى تواجههم فى إصداره ورعاية الموهوبين منهم فى مجال التعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية احتراما لحقوقهم الإنسانية وتوفير الاتاحة فى المبانى الحكومية والمدن الجديدة وتدريبهم على الوظائف التى تناسب سوق العمل وتفعيل نسبة الإسكان لهم بالادوار الأولى من مشروعات الدولة يمثل نقلة كبيرة فى مجال الرعاية الكريمة والمناسبة والاهتمام بالأشخاص المعاقين ودمجهم فى المجتمع ومشاركتهم فى بناء المجتمع .