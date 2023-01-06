"الأطول منذ 164 عاما".. مجلس النواب الأميركي يفشل للمرة التاسعة باختيار رئيسه

المنامة - ياسر ابراهيم - انتقل مجلس النواب الأميركي، الخميس، إلى جولة عاشرة من التصويت لانتقاء رئيسه، بعد أن فشل المرشح الجمهوري للمنصب بالحصول على أغلبية التصويت ضمن أعضاء حزبه.



وأصبح هذا السباق الأطول لانتقاء رئيس لمجلس النواب منذ أكثر من 164 عاما من تاريخ البلاد، ليتخطى جولات التصويت التسع التي شهدها عام 1923، والتي شهدها الكونغرس عندما بدأت الولايات بالانسحاب من الاتحاد لتشعل فتيل الحرب الأهلية، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".



ولتولي المنصب يحتاج مكارثي الممثل عن ولاية كاليفورنيا، إلى 218 صوتا ولم يحصل إلا على 200 صوت في الفرز النهائي للجولة التاسعة بعد ظهر يوم الخميس، في حين أعلن عن إعادة ترشيحه لجولة عاشرة.



يذكر أن مكارثي كان قد حظي بـ 201 صوت في الجولة الثامنة.



وتناقص عدد الأصوات المخصصة لمكارثي، في حين أتى التركيز على النائب الجمهوري، كيفن هيرن، عن ولاية أوكلاهوما، الذي تمكن من الحصول على ثلاثة أصوات في نهاية الجولة التاسعة مقارنة بصوتين في الجولة الثامنة.



وفضل نواب جمهوريون التصويت لصالح، بايرون دونالدز، من ولاية فلوريدا (17 صوتا)، في حين خصص أحدهم صوته للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن يحظى النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، بمنصب زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، بالأخص وأنه حاز على دعم أعضاء حزبه بـ 212 صوتا.



أرقام قياسية أخرى؟

ومن المتوقع أن تطول جلسات التصويت أكثر كي تتمكن من كسر أي أرقام قياسية أخرى، ففي عام 1859، حظي المجلس بـ 44 جلسة تصويت قبل انتقاء النائب الممثل لولاية نيوجيرسي، ويليام بينينغتون، وفقا لـ "سي إن إن".



وشغر بينينغتون المنصب لدورة واحدة فقط من الكونغرس، إلا أنه خسر في جولات إعادة انتخابه، ويعد واحدا من بين ثلاثة رؤساء للمجلس طردوا من منصبهم في تاريخ البلاد.



لكن المشهد كان مغايرا في عام 1859، وفقا لتعبير الشبكة، إذ كان الجمهوريون الموالون لبينينغتون الأكثرية (116 عضوا) لكنهم لم يبلغوا الأغلبية في المجلس الذي بلغ عدد أعضائه 238.



وكان المجلس آنذاك يضم 83 ديمقراطيا و19 عضوا من الأحزاب المعارضة وثمانية مناصب لديمقراطيي "Anti-Lecompton" وسبعة من الديمقراطيين المستقلين وخمسة من "الحزب الأميركي".



وفي الدورة التالية، التي بدأت في عام 1861، بعد أن انفصلت الولايات الجنوبية، انخفض عدد أعضاء المجلس من 238 إلى 183 وحظي الجمهوريون بأغلبية قوية.



المصدر: الصحافة الأمريكية