شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان "الحساس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، اليوم الخميس، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا روتينيا لكنه يثير غضب الصين.

وأبحرت سفن حربية أمريكية، وفي بعض الأحيان تابعة لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، في السنوات القليلة الماضية عبر المضيق مما أثار حفيظة الصين التي تطالب بالسيادة على تايوان رغم اعتراضات حكومتها المنتخبة ديمقراطيا.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن المدمرة "تشونج هون" المزودة بصواريخ موجهة طراز "أرليه بورك" نفذت عملية العبور.

وأضاف البيان "عبور تشونج هون لمضيق تايوان يُظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

ومضيق تايوان الضيق مصدر متكرر للتوتر العسكري، ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

ولم تستبعد الصين أبدا إمكان استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.