شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تترقب باتريوت ومركبات قتالية.. اتفاق أمريكي ألماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وجاء ذلك في بيان مشترك إثر محادثات الخميس بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، ويخطط البلدان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة الخاصة بهما".

وكشفت ألمانيا أيضا أنها ستزود أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت".

وقالت: "في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الولايات المتحدة منح منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، وستنضمّ ألمانيا إلى الولايات المتحدة مع توفير منظومة إضافية للدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، حث أعضاء في التحالف الحكومي والمعارضة المستشار الألماني أولاف شولتس على أن يعطي الضوء الأخضر لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وصرحت رئيسة لجنة الدفاع في "البوندستاغ" ماري أغنيس شتراك-تسيمرمان من حزب "اف دي بي" الليبرالي: أن "الحجة التي تتذرع بها المستشارية دوما للقول إن ألمانيا لا يجب أن تتخذ قرارات منفردة قد بطلت".

وكانت الحكومة الألمانية ترفض تسليم دبابات بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين، وبرلين يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.