شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، في ختام الجولة التاسعة عشر من البريمرليج.

وشهدت الجولة هزيمة ليفربول أمام نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط غياب تهديفي من المحترف المصري محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز السيتي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوز مانشستر سيتي، كالتالي:

1. آرسنال، 44 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 39 نقطة.

3. نيوكاسل يونايتد، 35 نقطة.

4. مانشستر يونايتد، 35 نقطة.

5. توتنهام، 33 نقطة.

6. ليفربول، 28 نقطة.

7. فولهام، 28 نقطة.

8. برايتون، 27 نقطة.

9. برينتفورد، 26 نقطة.

10. تشيلسي، 25 نقطة.

11. أستون فيلا، 22 نقطة.

12. كريستال بالاس، 22 نقطة.

13. ليستر سيتي، 17 نقطة.

14. ليدز يونايتد، 17 نقطة.

15. نوتينجهام فورست، 17 نقطة.

16. بورنموث، 16 نقطة.

17. وست هام، 15 نقطة.

18. إيفرتون، 15 نقطة.

19. ولفرهامبتون، 14 نقطة.

20. ساوثهامبتون، 12 نقطة.