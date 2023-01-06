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انت الان تتابع خبر بالصور.. نحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443449-638085533272424244.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-05 | 23:08
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تنشر الخليج 365، صوراً لنحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.
وقدم الشيخ فوزي يوسف اللامي وجبة غذائية الى الجمهور القادم الى البصرة.
وأدناه صور من البصرة..