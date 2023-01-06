وقدم الشيخ فوزي يوسف اللامي وجبة غذائية الى الجمهور القادم الى البصرة.

تنشر الخليج 365، صوراً لنحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

انت الان تتابع خبر بالصور.. نحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور خليجي 25 والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية