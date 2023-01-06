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بالصور.. نحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور خليجي 25

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خليجي 25

2023-01-05 | 23:08

بالصور.. نحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور خليجي 25

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تنشر الخليج 365، صوراً لنحر عشرات الجمال والأغنام لجمهور بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقدم الشيخ فوزي يوسف اللامي وجبة غذائية الى الجمهور القادم الى البصرة.

 

وأدناه صور من البصرة..

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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