شكرا لقرائتكم خبر عن هند رشاد: تنمية الصعيد أصبحت واقعًا ملموسًا فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تنمية الصعيد أصبحت واقعا ملموسا ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وأبناء مصر بصفة عامة، وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل، والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.

وأضافت "رشاد"، فى تصريحات لها اليوم، أن ما يشهده الصعيد اليوم من اهتمام ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الجنوب، وأن هذه التنمية ليست قافلة بشكل غير مدروس بل هناك قاعدة بيانات حول كل محافظة والمقومات الموجودة والطاقة والقدرة الاستيعابية بها ومن ثم العمل المخطط الدروس يساهم في تحقيق النجاح على الأرض.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتى شرعت الدولة في تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، والمشروعات القومية التي يتم افتتاحها تباعا بالمحافظات وفرت آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة وساهمت بقوة في مواجهة الهجرة الداخلية في ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات.

ووجهت النائبة هند رشاد، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنمية الصعيد ودعم أبناءه وتوفير فرص عمل لهم ورفع التهميش عنهم.