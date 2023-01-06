شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة قناة السويس لـ"صالون التنسيقية": ربط الجامعات بالصناعة ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، إن الجامعات الأهلية أصبح عددها 11 جامعة، بالإضافة إلى أن هناك خطة للتوسع في الجامعات الأهلية وإنشاء 26 جامعة أهلية أخرى .

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول".

وأضافت، أنه يجب حصول الطلاب علي تدريبات تناسب سوق العمل والتعليم بشكل تطبيقي وربط الطالب أو الخريج بسوق العمل، وحصول الطالب علي تدريبات مختلفة كالحاسب الآلي والتسويق الرقمي.

وتابعت الدكتورة سلوى فراج: "في ظل عالم به قدر قليل من المساواة وتكافؤ الفرص لا يمكن لأحد أن يغير حياته بدون التعليم، ويجب تشكيل الهوية وبناء الإنسان منذ الطفولة قبل الانتقال لمرحلة التعليم الجامعي".

وأشارت إلى أنه يجب الاستثمار في التعليم نظرا لوجود فجوة كبيرة بين التعليم الحكومي وضعف الكوادر وبين الجامعات الخاصة التي تثقل كاهل المواطن.

وأكدت على ضرورة توطين الصناعة بالتزامن مع التوسع في الجامعات الأهلية مع ربط الجامعة بالمجتمع الصناعي.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وأستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.