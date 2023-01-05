شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة راجية الفقي لـ"صالون التنسيقية": الدولة تتجه نحو التعليم الفني والتكنولوجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب الربط بين التعليم وسوق العمل وتغيير ثقافة الأجيال عن التعليم الفني، مشيرة إلى أن هناك تغير ملموس في الأجيال الجديدة سواء من الطلبة أو أولياء للأمور والنظرة لأهمية التعليم الفني والجامعات التكنولوجية .

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول".

وأضافت "الفقي"، أن الأجيال الجديدة أصبحت تبحث عن التطوير بشكل مستمر، وهناك اهتمام بالتدريبات الخاصة بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي كمجالات جديدة.

وتابعت النائبة راجية الفقي: "الجامعات التكنولوجية تحصل علي دعم كبير من الدولة"، وأشارت إلى ضرورة وجود دور للقطاع الخاص في تحضير الكوادر وتجهيزها لسوق العمل، ومن الواجب علي القطاع الخاص الاشتراك في العملية التعليمية منذ البداية، وألا يضيع مزيد من الوقت في إعادة تأهيل الخريجين .

وأكدت علي أن وجود كوادر لديها تعليم جيد هو مسئولية مجتمعية، ويجب دخول التكنولوجيا في كافة المجالات وإعادة النظر في المناهج التعليمية ووضع البحث العلمي كأولوية .

وأوصت بضرورة تغيير عقلية أولياء الأمور وترك الفرصة للطلاب للتجربة والبحث في مجالات مختلفة، وستصبح مصر حينها في مكان آخر.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وأستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .