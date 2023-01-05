شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت المزلاوي: زيارة الرئيس السيسي لسوهاج تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الفت المزلاوى عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج ان الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس لمحافظة سوهاج، أقل ما توصف بالزيارة التاريخية، لأنها شملت كافة ما تحتاجه المحافظة "المنسية" من الرئيس، فزيارة الرئيس لأي محافظة يوجه الأنظار إليها ويمنحها فرصة تدقيق نظر المستثمرين فيها وسرعان ما تصبح قبلة لأموالهم ونشاطهم واستثمارهم وهو ما تحتاجه محافظة فقيرة طاردة للسكان كمحافظة سوهاج.

واضافت النائبة أن زيارة الرئيس لقرية "ام دومه" بمركز طما وهي أول قرية نموذجية تابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وثم تناوله لوجبة الإفطار مع سكانها المحليين بمختلف مشاربهم، صنعت أجمل الأثر في نفوس البسطاء الذين أحبهم الرئيس فأحبوه، البراءة والتلقائية كانت تعم خيمة الزيارة، بساطة أهل سوهاج وطيبتهم كانت حاضرة في كافة المشاهد وما أجمل أن تصبح العلاقة بين الرئيس وشعبه هكذا طبيعية ودودة بلا كلفة وبلا إعداد وبلا مخاوف.

وذكرت أن المشروعات التي افتتحها الرئيس والمصانع التي قام بالمداخلة الصوتية مع أصحابها من مواقعهم، ثم الحديث والنقاش وروح الدعابة التي يتمتع بها الرئيس، جعلت من زيارة سوهاج زيارة فارقة مختلفة عن مثيلاتها من بقية زيارات مواقع العمل والمشروعات التي عادة ما تأتي مقتضبه سريعة، أما محافظة سوهاج فكانت زيارتها هي الأطول وكانت الأكثر انفتاحا ونقاشا وأثرا، استمتعنا فيها مع الرئيس بتراث سوهاج وفنونها ومواويلها، وذهبنا بأفاقنا الواسعة إلى سوهاج ومستقبلها وتطلعات شعبها.

التصوير الجوي المميز من الهيئة الوطنية للإعلام لفضاء مدينة سوهاج الجديدة والتقارير المذاعة التي أشارت بالأرقام إلى حجم المشروعات القائمة والقادمة بمدينة سوهاج الجديدة وبقية المدن الصناعية أعطت انطباعا إيجابيا للجميع، ووضعت سوهاج في مرمي المستثمرين والشركاء ورجال الصناعة والمشروعات، فمدينة سوهاج الجديدة لوحدها حازت على استثمارات عامة وخاصة في العشر سنوات الأخيرة بما تجاوز الــ 100 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 500 مليار أخري، فهي منطقة بكر واعدة ستصبح في القريب العاجل أشهر وأهم المدن الجديدة في صعيد مصر كله.

وقالت أشعر بفخر بالغ باهتمام قيادتنا السياسية بمحافظة سوهاج، لأنها عاشت سنوات طويلة تعاني من الإهمال والنسيان وعان شعبها وشبابها معاناة بالغة عبر سنوات طويلة دون إحداث أيه تطويرات شاملة في البنية التحية والفوقية للمحافظة، ومع وصول الرئيس للحكم في 2014 تغيرت محافظة سوهاج بشكل شديد الوضوح وستظل ترتقي في التطوير حتى تصل إلى ما يستحقه كل مواطن في سوهاج التي كثيرا ما ألقت لمصر بهداياها الطيبة.