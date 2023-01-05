شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوافق على رحيل أحد نجومه.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق بالفترة القادمة.

آرثر ميلو يقترب من الرحيل عن ليفربول

وكشفت تقارير صحفية عبر موقع جول العالمي، على أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تستعد لفتح باب الرحيل أمام أحد لاعبيه بعد فشله في وضع بصمته مع الفريق منذ انضمامه.

وأكدت التقارير على أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، قد استقر على رحيل اللاعب آرثر ميلو، نجم خط وسط الريدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت التقارير أنه من المقرر أن يغادر النآرثر ميلو، صفوف ليفربول، خلال الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس بعد فترة إعارته الكارثية.

وكان قد انضم آرثر ميلو، إلى فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما وافق على صفقة إعارة لمدة موسم من يوفنتوس.