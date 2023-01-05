شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تين هاج قبل لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره إيفرتون، في بطولة كأس الاتحادالإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: لاعب مثل ماركوس راشفورد أو أنتوني مارسيال، عندما يظلون في المباراة، ويركزونبنسبة 100%، فإنهم يتمتعون بالمهارات ويحتاجون فقط إلى لحظة واحدة لتغيير المباراة بشكل إيجابي، وتحقيق الفوز.

وتابع: أنت لا تعرف، ولكن دعنا نقول أننا في وضع جيد، فنحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه ولكننا لا نزال ننتقل من مباراة إلى أخرى،ونلعب في العديد من المسابقات، ولا نفكر كثيرًا في المستقبل.



وعلق عن تحقيق الكأس: علينا أن ننتقل من مباراة إلى أخرى، ونفكر في هذا التقدم ونعمل على تحقيقه، الأمر كله يتعلق بذلك كفريق، أولا ثميتحسن الفرد بتحسن المنظومة.

وأشار عن وضع البطولات كأهداف: لا أفكر في ذلك، في هذه المرحلة من الموسم لا تنظر إليها، أنا أعلم أن الموسم يستغرق وقتًا طويلا،خاصة مع مثل هذه المباريات الكثيرة المقبلة، والتفكير في المستقبل، سيشتت انتباهك، عليك أن تركز على تقدم الفريق، وتطويره، لدينا العديدمن العناصر في لعبتنا يتعين علينا تحسينها.



وأتم: علينا دائمًا البحث عن تحسينات الفريق، عندما تكون هناك فرص في المقدمة، يجب أن تكون مستعدًا، تركيزي الأساسي هو تحسينالفريق.