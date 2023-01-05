شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض تشيلسي الخرافي الأخير من أجل فرنانديز.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ريكورد البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض نادي بنفيكا عرضًا ضخمًا من تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم وسط الفريق، حيث أكدت أن مسئولي البلوز قاموا بعرض 75 مليون جنيه إسترليني فى تفاصيل الجلسة الأخيرة التى جمعت بين الطرفين.

بجانب عرض مسئولي تشيلسي حكيم زياش للبيع النهائي، إضافة إلى الثنائي داترو فوفانا وأندري سانتوس للرحيل على سبيل الإعارة ضمن صفقة إنزو فرنانديز، الشئ الذي رفضه مسئولي النادي البرتغالي، حيث صممت بنفيكا فى الحصول على 120 مليون يورو من أجل رحيل نجم الفريق.



بنفيكا ترفض ضم لاعبي "البلوز"

وأكدت التقارير الصادرة من نادي بنفيكا أن الفريق يرفض دخول أي لاعبين آخرين فى صفقة فرنانديز، مشيرة إلى أن الصفقة ستنتهي بمبالغ مالية فقط حال رغبة الفريق اللندني فى الحصول على خدمات اللاعب، الأمر الذس أثار غضب مسئولي "البلوز" لتنتهي الجلسة بين الطرفين دون الوصول إلى إتفاق.



موقف تشيلسي من إتمام الصفقة

وأشارت بعض المصادر أنه على رغم حاجة الفريق الماسة للتعاقد مع فرنانديز، فى ظل رحيل كانتي المتوقع عن الفريق فى نهاية الموسم، إلى أن الفريق لن يقوم بدفع المبالغ المالية التى طلبها مسئولي الفريق البرتغالي، والتى يراها المسئولين عبارةعن تعنت كبير للفريق الإنجليزي.