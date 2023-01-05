في البصرة.. الشمري يطلع على استعدادات خليجي 25

اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الخميس، على الاستعدادات الجارية لاحتضان بطولة خليجي 25 يوم غد الجمعة في البصرة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية وصل الى منفذ سفوان الحدودي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف العراق لبطولة خليجي 25".

وأضاف المصدر أن "وزير الداخلية يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمدراء العامين فيها".