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في البصرة.. الشمري يطلع على استعدادات خليجي 25

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خليجي 25

2023-01-05 | 20:24

في البصرة.. الشمري يطلع على استعدادات خليجي 25

المصدر:

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اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الخميس، على الاستعدادات الجارية لاحتضان بطولة خليجي 25 يوم غد الجمعة في البصرة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية وصل الى منفذ سفوان الحدودي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف العراق لبطولة خليجي 25".

 

وأضاف المصدر أن "وزير الداخلية يرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمدراء العامين فيها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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