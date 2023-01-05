فتح ملاعب بغداد وكربلاء والكوت لمشاهدة مباريات خليجي 25

وقال الفتلاوي في بيان، "نستعد يوم غد لإفتتاح حدث رياضي كبير ومهم فارقَ الملاعب العراقية منذ العام 1979، يستضيف فيه العراق أشقاءه من دول الخليج العربية في بطولة خليجي 25 لكرة القدم في البصرة".

وأضاف "لقد بذلت محافظة البصرة طيلة السنوات الماضية، جهوداً كبيرة استعداداً لهذا الحدث، ساعدها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم"، موضحاً أن "رئيس مجلس الوزراء اشرف شخصيا وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية".



ولفت الفتلاوي الى أنه "في الأيام الأخيرة تناخى أبناء المحافظات العراقية الكريمة الأخرى لدعم وإسناد إخوتهم في محافظة البصرة، عبر المساهمة بإرسال فرق العمل المختصة المعززة بالآليات التخصصية، حرصاً منهم على اظهار بصرتنا الحبيبة بأبهى صورة ومساهمة في إنجاح البطولة".