شكرا لقرائتكم خبر 44 عملية انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «واللا» الإسرائيلي أن 44 جنديا إسرائيليا قضوا خلال العام الماضي، نتيجة مواجهات وحوادث انتحار ونتيجة لأمراض خطيرة.

وأشار إلى أن 3 سقطوا خلال مواجهات، واثنين في حوادث جوية، وواحدا في حادث أثناء التدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وواحدا في حادث طريق عسكري، فيما بلغ عدد المنتحرين 14 بزيادة 3 حالات مقارنة بعام 2021.

وكشف التقرير أيضا عن وفاة 10 مجندين بسبب أمراض بزيادة قدرها 4 عن عام 2021، و4 آخرين نتيجة حالات الغرق، اثنان في منتجع عسقلان وحمامات سباحة مدنية.