شكرا لقرائتكم خبر 44 عملية انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أن 3 سقطوا خلال مواجهات، واثنين في حوادث جوية، وواحدا في حادث أثناء التدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وواحدا في حادث طريق عسكري، فيما بلغ عدد المنتحرين 14 بزيادة 3 حالات مقارنة بعام 2021.وكشف التقرير أيضا عن وفاة 10 مجندين بسبب أمراض بزيادة قدرها 4 عن عام 2021، و4 آخرين نتيجة حالات الغرق، اثنان في منتجع عسقلان وحمامات سباحة مدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 44 عملية انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.