بوتين يضع المدمر زيركون في الخدمة

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وذكر في رابط فيديو متلفز من الكرملين، بمناسبة بدء تشغيل الصواريخ على الفرقاطة «أدميرال غوروشكوف» أؤكد، أن «مثل هذا السلاح القوي، سيسمح لنا بحماية روسيا بشكل موثوق منه من التهديدات الخارجية وتأمين المصالح الوطنية لبلادنا».والسفينة جزء من الأسطول الشمالي لروسيا، وسيتم إرسالها في رحلة بحرية طويلة، إلى المحيطين الأطلسي والهندي، وصواريخ «زيركون» يبلغ مداها أكثر من 500 كلم ويتم استخدامها بشكل أساسي لمهام مضادة للسفن.
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