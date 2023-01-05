فلسطيني يرى النور بعد 40 عاما في السجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 40 عاما قضاها خلف القضبان، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، سراح عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب كريم يونس.

وقال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين «إن الاحتلال أفرج عن الأسير كريم يونس بعد 40 عاما من الاعتقال عبر وضعه في منطقة رعنانا بالداخل المحتل دون إبلاغ أحد من عائلته».

وأضاف «إن هذه الطريقة في الإفراج نفذها الاحتلال لمنع الاحتشاد وتنظيم أي احتفال بتحرره بعد كل هذه السنوات»، وقال «إن طريقة الإفراج المباغتة هذه تم استخدامها سابقا مع الشيخ رائد صلاح للسبب ذاته».

وتابع «إن استخدام الاحتلال لهذه الطريقة في الإفراج لن تمنع الفرحة من الدخول لقلب كل فلسطيني بتحرر الأسير كريم يونس بعد أربعة عقود من الاعتقال»، وأشار إلى أن هذه الطريقة في الإفراج تؤكد أن الاحتلال يخشى حتى فرحة شعبنا واستقباله لأبطاله».

وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة يونس بمنع رفع علم فلسطين ورايات فتح، والبوسترات التي عليها صور شعار العاصفة أو قبة الصخرة، وتشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية، كما استولت على كافة الأعلام والرايات من داخل الصوان الذي أقيم أمس بعد رفض الاحتلال استقبال كريم في صالة مغلقة.

كريم يونس عميد الأسرى:

