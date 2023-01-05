نظارات البجا تلوح بالانفصال عن السودان

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ونظم المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يقوده ناظر عموم قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك، بالخرطوم أمس الأول، ورشة لصياغة مطالبهم التي سيتم الدفع بها للسلطة والوسطاء، شارك فيها سفير الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش وتعهد ترك في الورشة بعدم إغلاق الموانئ وعزل الإقليم عن المركز مرة أخرى، في مقابل الوفاء بحقوق أهل الشرق كاملة، ولوح بخيار الانفصال إذا بقت الأوضاع كما هي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد عد من زعماء الإدارة الأهلية في شرق السودان بالانفصال عن الخرطوم في حال عدم تحقيق مطالبهم، حاثين الوسطاء في المجتمع الدولي والفاعلين في الإقليم للتدخل العاجل لحل مشكلة الإقليم الشرقي.ونظم المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يقوده ناظر عموم قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك، بالخرطوم أمس الأول، ورشة لصياغة مطالبهم التي سيتم الدفع بها للسلطة والوسطاء، شارك فيها سفير الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش وتعهد ترك في الورشة بعدم إغلاق الموانئ وعزل الإقليم عن المركز مرة أخرى، في مقابل الوفاء بحقوق أهل الشرق كاملة، ولوح بخيار الانفصال إذا بقت الأوضاع كما هي.

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