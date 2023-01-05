غليان شعبي يتصدى لحملة الحوثيين ضد المشاهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حالات الغليان الشعبي الموجه ضدها بالاستعداد لحشد أنصارها، اليوم، في مناطق سيطرتها والخروج للساحات والشوارع، ونشرت عددا من الأطقم العسكرية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء، بعد أن شنت حملة اعتقالات في صفوف الناشطين.

وكانت الميليشيات اختطفت الفنان واليوتيوبر اليمني أحمد حجر، بعد نشره مقطع فيديو ينتقد سياسة التجويع ونهب ثروات الشعب اليمني من قياداتها، وزعمت إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، كما اعتقلت اليوتيوبر المومري.

ودعا عضو مجلس النواب بصنعاء عبده بشر، سلطات جماعة الحوثي لإعلان الطوارئ، وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر، تويتر : «إن ما يتعرض له اليوتيوبر أحمد حجر وآخرون مخالف للدستور والقانون».

وأدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من نشطاء ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء، على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، إزاء الانتهاكات ونهب الأموال العامة والخاصة، التي تنفذها الميليشيات الحوثية في مؤسسات الدولة المنهوبة.

وقالت المنظمات، وعددها 120 منظمة، في بيان مشترك إنها تتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية بحق الإعلاميين والصحفيين والمشاهير في منصات التواصل الاجتماعي، لمجرد التعبير عن موقفهم أمام ماكينة الفساد والنهب، التي أكلت الأخضر واليابس، وتركت الشعب يعاني ويلات الفقر والجوع، بينما تعيش القيادات الحوثية في ثراء فاحش، بسبب سلب حقوق المواطنين وقطع مرتباتهم، إذ أصبح الشعب اليمني منذ اليوم الأسود المشؤوم في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، من أفقر شعوب العالم، حسب تقارير محلية ودولية، وأصبح الوضع لا يصلح للعيش في مناطق سيطرتها، في ظل خنقها المواطن وجعله يعيش في جحيم لا يطاق، بينما هي تزداد وتنمو في النعيم.

من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تستخدم القضاء لتصفية المعارضين للجماعة على خطى أسيادها في طهران.

ونوه إلى أن ميليشيات الحوثي أصدرت منذ انقلابها على الدولة (350) حكما بالإعدام، بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين، عارضوا مشروعها. كما أوضح أن «أوامر الإعدام الحوثية محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لمنعهم من رفع صوتهم، تنديدا بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه».

أشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أصدرت أخيرا أوامر بقتل 6 من أبناء محافظة المحويت، بينهم 3 مدرسين، تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري، وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طوال 8 أعوام، بعد أيام من إصدارها قرارا بإعدام 16 من أبناء محافظة صعدة، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

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