شكرا لقرائتكم خبر القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف ضد ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان أمس أن القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب على خلفية مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدى المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية في مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير 2020.

وادعى خلال احتفالية بمناسبة الذكرى، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعترف بارتكابه الجريمة، داعيا القائمين بالتحقيق إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين، وأكد أن القضاء العراقي لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في الجريمة.

في المقابل، جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، سعي حكومته إلى بناء عراق قوي قادر على مواجهة التحديات، ويبعد نفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية ويلعب دورا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.