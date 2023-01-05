القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف ضد ترمب

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وادعى خلال احتفالية بمناسبة الذكرى، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعترف بارتكابه الجريمة، داعيا القائمين بالتحقيق إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين، وأكد أن القضاء العراقي لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في الجريمة.في المقابل، جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، سعي حكومته إلى بناء عراق قوي قادر على مواجهة التحديات، ويبعد نفسه عن الصراعات الإقليمية والدولية ويلعب دورا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
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