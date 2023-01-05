شكرا لقرائتكم خبر قسد السورية تختطف مدنيين في الرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر سورية بإقدام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على اختطاف عدد من المدنيين في ريف الرقة، بشمال سوريا. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، عن المصادر المحلية قولها «إن مسلحين من الميليشيات «قسد»، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، داهموا مزرعة حطين بريف الرقة الشمالي وبلدة جديدة كحيط بالريف الشرقي بعد تطويقهما ساعات عدة، تلاه إطلاق نار عشوائي لترهيب الأهالي، واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم مكبلين إلى مقراتهم في المنطقة». وأفادت بأن هجوما بالأسلحة المتنوعة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيات «قسد» بالقرب من مفرق الطبقة غرب الرقة. وأفادت بأن هجوما بالأسلحة المتنوعة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيات «قسد» بالقرب من مفرق الطبقة غرب الرقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قسد السورية تختطف مدنيين في الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.