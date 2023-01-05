شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: صعيد مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية، اليوم لعدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج، إشارة جيدة لحجم الجهود التي بذلتها الحكومة وواصلت فيها الليل بالنهار من أجل إنعاش محافظات الصعيد ووضعه على خريطة التنمية والعمران.

وأشارت الهريدي، في بيان لها، اليوم، الخميس، إلى أن ضخ استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه في الصعيد منحت فرصة عظيمة لشباب الصعيد من أجل تنمية مهاراتهم وفتح أبواب رزق لكثير منهم ومن ثم عادت بمؤشرات إيجابية على معدلات البطالة، لافتة أن إمكانيات وموارد الدولة في الماضي لم تكن كافية للاهتمام بمحافظات صعيد مصر، وانصب الاهتمام بالمحافظات الرئيسية فقط ، ولكن اليوم وفي ظل الاهتمام المنشود من قبل القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الصعيد قبلة الدولة المصرية وتم الاستفادة من كافة خيراته وثرواته.

ولفتت عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء المشروعات القومية سواء الرسمية أو المشروعات التي تطرق إليها القطاع الخاص ومشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، ساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي على المستوى المطلوب في كافة القطاعات.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعاون المثمر للبنك الدولي ووزارة التنمية المحلية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تم تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج، الذي ساهم في تلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي، واعطى فرصة لتنشيط حركة مبادرة "حياة كريمة" من خلال تيسير كافة الخدمات من أجل تحسين جودة المعيشة لأهالي الصعيد.

وقالت الهريدي ، أن الاستثمارات التي وجهتها وزارة التنمية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 39 مليار جنيه فى 8 سنوات وهذا رقم كبير جدا ، كان له بالغ الأثر الايجابي في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في كثير من المجالات علي رأسها الكهرباء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق .