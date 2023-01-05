انت الان تتابع خبر صادقون تتوقع موعد انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البلداوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تقييم المحافظين بات على عاتق أعضاء مجلس النواب وذلك بعد حل مجلس النواب وهذا ضمن خطة كبيرة للرقابة على تقييم دور المحافظين والمشاركة في إدارة المحافظات".وأضاف: "هناك محافظات قدمت مشاريع جيدة في تحسين الواقع الخدمي فيها وهناك بعض المحافظات لم تقد ذلك بسبب وجود الفساد في دوائرها"، موضحا ان "الموازنات في المحافظات كبيرة وقد تفوق ما موجود في الوزارات ولكن الفساد فيها قد يصل الى فساد داعش".

وأشار البلداوي الى ان "الإطار التنسيقي يرى انه لا مناص من نجاح هذه الحكومة حتى وان ضحى بمنصب محافظ او مدير عام او حتى وزير لأنه لا فرصة الا ان ننجح في دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي وإذا ثبت تقصير أي محافظ سيتم اعفائه من قبل البرلمان بعد طلب الحكومة".



وبين ان "ملف انتخابات مجالس المحافظات قد حسم أمر إعادة الانتخاب واختيار شخوص جيدين لأهمية هذا المجلس لما يشكل من أهمية في إدارة المحافظة والشعب هو من سيختارهم لتمثيل المحافظة"، مؤكدا انه "إذا توفرت الظرف المناسبة ستتم الانتخابات في نهاية 2023 او بداية 2024 إذا ما تمت الأمور بشكل جيد وهناك تفاهمات بين الكتل للمضي بهذا الامر".