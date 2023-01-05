شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطلق فعاليات الحوار الوطنى حول زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، فعاليات الحوار الوطني، فى نادى الزراعين بالمحلة الكبرى، بحضور الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالغربية، وذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة لنشر الوعى المجتمعى بأهمية زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، والزراعات التعاقدية.

وعقد حوار مفتوح بين الحضور من مزارعى مركز المحلة الكبرى، لعرض كافة المشاكل الموجودة على أرض الواقع وكذلك مقترحات المزارعين بشكل عام وبخاصة تسويق المحاصيل فى الموسم الجديد وخاصة القمح والأرز والقطن وكارت الفلاح والأسمدة والتطهير والصرف الزراعى والتحديات التى تواجه الثروة الحيوانية والأعلاف.

بالإضافة إلى تراخيص التشغيل لمزارع الماشية والدواجن والتعديات على الأراضى الزراعية ومدى توفير التقاوى المنتقاه والمبيدات الموصى بها فى الوحدات الزراعية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها فى تطوير الريف المصري.

وقدم عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير والإحترام لمزراعى محافظة الغربية، وخاصة مزارعى مركز المحلة الكبرى كونها أكبر رقعة زراعية فى مراكز المحافظة، وأكد على جهود مديرية الزراعة بالمحافظة، بدورها الكامل فى النهوض بقطاع الزراعة وحل المشاكل أولا بأول، ودور المديرية فى النهوض بإنتاجية محصول القمح كمحصول استراتيجى والتأكيد من بداية الموسم على الإلتزام بالسياسة الصنفية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد أبوشادى على مضاعفه عدد الحقول الإرشادية وتطبيق التوصيات الفنية للحملة القومية للقمح للوصول ورفع متوسط إنتاجية الفدان من 18 إلى 24 أردب للفدان لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل فاتوره الإستيراد مع الوعد بتقديم تسهيلات فى التوريد بإشتراك التعاونيات فى التسويق.

وأشار إلى الاهتمام بتفعيل الزراعة التعاقدية وخاصة للمحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس الزيتى والذره الشامية سواء الصفراء أو البيضاء والتعاقد مع المزارعيين على إستلام الإنتاج بأسعار مجزية قبل الزراعة وذلك لسد الفجوة فى إنتاج الزيوت والأعلاف والإهتمام الكبير بمحصول القطن من بداية الزراعة وحتى التسويق وزيادة مواقع التجميع للتسهيل على المزارعين.

وفى ختام اللقاء، أهدى النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، درع تقديرا للجهد المبذول لرفعة شأن قطاع الزراعة بالغربية.

وشارك فى اللقاء كلا من، المهندس عاطف عامر رئيس الجمعية المشتركة، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، والمهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بالمحلة الكبرى، والمهندس علاء شحاتة مدير إدارة التعاون بالمحلة الكبرى، والمهندس مصطفى العمدة مدير إدارة العلاقات العامة بالمحلة الكبرى، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة، والمهندس وليد أبوسرية مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى.