شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الشيوخ": افتتاحات الصعيد تعكس تقدير الرئيس السيسى لأهالى الجنوب ومعاناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة الدكتورة رشا إسحق، آمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، توجهات الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، نحو تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معاناة من الإهمال والتهميش لعقود طويلة.

وقالت«إسحق» في بيان لها اليوم،: «محافظات الصعيد يسكنها ما لا يقل عن 35 مليون نسمة يمثلون حوالي 29،7% من إجمالي سكان مصر، فكان لابد من نظرة إنسانيه لأهالي الصعيد ولمطالبهم وهو ما فعلة الرئيس السيسي مع هذه المحافظات المهمشة، لافتة إلى أن نسبة الاستثمارت الموجه للصعيد لم تحدث من قبل في برامج التنمية المحلية لمحافظات الجنوب».

وعن قرية «أم دومة" التي تفقدها الرئيس السيسى اليوم، أوضحت أمين سر تضامن الشيوخ، أن القرية تتبع مركز طما بحافظة سوهاج، وتعتبر أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية وتوابعها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل بكل جدية من أجل تغيير واقع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليه.

وأكدت "إسحق" أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتى شرعت الدولة فى تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وساهمت بقوة فى مواجهة الهجرة الداخلية فى ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات، موجهة الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنمية الصعيد ودعم أبناءه وتوفير فرص عمل لهم ورفع معاناتهم.