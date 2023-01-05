النائب حازم الجندى: المشروعات القومية أعادت إحياء محافظة سوهاج

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى سوهاج، تساهم فى إعادة إحياء واحدة من محافظات الصعيد، الذى عانى من الإهمال والتهميش على مدار عقود، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى - منذ توليه قيادة البلاد- حريص على أن ينال كل شبر من أرض مصر القسط العادل من التنمية والتطوير، وكان صعيد مصر على رأس أولويات الدولة دائما.

وقال "الجندي"، أن محافظة سوهاج شهدت طفرة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، من خلال إطلاق مشروعات ضخمة عبر مشروعات ضخمة"، لافتا إلى أن إجمالى المشروعات المقامة بمحافظة سوهاج منذ عام 2014 بلغت 415 مشروعا قوميا، حصل منها التعليم قبل الجامعى على نصيب الأسد، بـ 320 مشروع لتحسين لمواجهة ظاهرة الأمية، فيما أطلق 49 مشروعا قوميا فى مجال الرى، و29 مشروعا قوميا بمجال الصرف الصحى، بالإضافة إلى إقامة 7 مشروعات فى مجال الإسكان، كما أن هناك 43% زيادة فى الاستثمارات العامة الموجهة لسوهاج فى العام المالى الماضى، وإنشاء جامعة سوهاج الجديدة على مساحة 1000 فدان و750 فدانا فى الحرم الجديد للمبانى، و250 فدانا للمزارع، وإنشاء 10 كليات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن محافظة سوهاج شهدت ثورة تنمية وتشييد لم تشهدها على مدار تاريخها، وهو ما يعكس إصرار الدولة على أن يشعر كل مصرى بالتنمية التى تتحقق، حيث تم إقامة 14 محور على النيل بالصعيد بزمن قياسى تمهيد 400 كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة وبناء المساكن اللائقة،كمدينة الأقصر الجديدة وطيبة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التى ستحدث طفرة تنموية فى صعيد مصر، كما شهدت مدينة سوهاج الجديدة "الكوامل" طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف المجالات لتتحول من صحراء جرداء تفتقر الموارد، إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق يكسوها اللون الأخضر، تضم كل الخدمات الأساسية والترفيهية، ومتنفسا لأهل محافظة سوهاج جميعا لقضاء عطلاتهم.