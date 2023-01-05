شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

شارك فى الزيارة ، النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

وكان فى استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني و كبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس و الوفد المرافق له

أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا ، وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية و التوفيق، وأن يحفظ لأبناء الشعب المصري مسلميه وأقباطه ترابطهم ومحبتهم وأن يعم الخير والاستقرار والازدهار ربوع الوطن.











