شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة غريبة لليونايتد بعد رحيل رونالدو عن الفريق تنصف تين هاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن رحيل رونالدو أثر على اليونايتد بالإيجاب فى الآونة الأخيرة، حيث خاض الشياطين الحمر أربع جوالات دون النجم البرتغالي منذ فسخ التعاقد معه، تمكن خلالها الفريق من الفوز فى جميع المباريات التى خاضها، بجانب أن شباكه لم تهتز بأي أهداف.

وأضافت التقارير أن تحسن الأوضاع داخل اليونايتد منذ رحيل رونالدو يؤكد صحة وجهة نظر المدرب الهولندي تين هاج، والذي ساهم بقوة فى فسخ التعاقد مع اللاعب خلال مونديال قطر الأخير، لا سيما أن اللاعب تسبب فر الكثير من المتاعب للجهاز الفني والإدارة بسبب كثرة تصريحاته وإثارة الجدل.



رونالدو أنهي مسيرته فى اليونايتد

وتري العديد من الأصوات داخل اليونايتد أن رونالدو هو من قام بإنهاء مسيرته مع الفريق وليس العكس، خاصة أن اللاعب لم يلتزم بتعليمات الجهاز الفني وكان يري نفسه أفضل لاعبي الفريق رغم عدم مشاركته وتأثر مستواه فى الآونة الأخيرة، الأمر الذي أفسد جميع محاولات بقاء اللاعب مع الفريق.



سبب تردد رونالدو أمام عرض النصر!

وفى سياق آخر، أكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن السبب الرئيسي وراء تردد رونالدو فى قبول عرض النصر، يأتي بسبب تخوف اللاعب من تجاوز ميسي لرقمه التاريخي فى دوري أبطال أوروبا، حيث أن النجم الأرجنتيني يفصله 13 هدفًا فقط، من معادلة رقم كرستيانو كونه الهداف التاريخي للمسابقة.